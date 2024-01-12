Количество наркозависимых, заразившихся ВИЧ, уменьшается в Шымкенте

Количество наркозависимых, заразившихся ВИЧ-инфекцией, уменьшается в Шымкенте.

Это не говорит о том, что число употребляющих яды сократилось. Наркозависимые перешли от инъекционных наркотиков к синтетическим.

Максим — наркозависимый. Вот уже 10 лет мужчина употребляет инъекционные наркотики. Говорит, зависимость забрала у него все: здоровье, деньги, родных и друзей. По словам Максима, пристрастие к наркотикам побороть у него, пока не получается.

«Нервную систему, жизнь разрушает, семью, парализованный человек, как только он сделает все он на небесах, а потом не может на работу пойти, в семье проблемы начинаются, ненормальный образ жизни», — говорит Максим (имя изменено) .

В шымкентском СПИД-центре на учете официально состоят 303 ВИЧ-инфицированных наркозависимых. Многие из них болеют и употребляют наркотики годами, двоих заболевших выявили в прошлом году. При этом число ВИЧ-инфицированных наркоманов становится меньше, отмечают специалисты. Все чаще они предпочитают инъекционным наркотикам синтетические.

«Все чаще наркозависимые употребляют синтетические наркотики. Заразиться же ВИЧ можно только через зараженную иглу, риск высок среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики. Мы проводим беседу с ВИЧ-инфицированными, даем им шприцы, презервативы на бесплатной основе, чтобы минимизировать риски заражения», — говорит Айнур Медетова, заведующая отделом центра профилактики и борьбы со СПИД г. Шымкента.

ВИЧ — не приговор, говорят врачи. Принимая лекарственных препараты, человек может прожить долгие годы. Регулярное наблюдение у врача и своевременное начало лечения ВИЧ-инфекции позволяет с наименьшими последствиями для организма взять заболевание под контроль, обезопасить своих близких от возможного заражения, родить здорового ребенка, жить полноценной жизнью. И если человек, принимающий наркотики, вовремя остановится, у него есть шанс выжить. Опытные врачи даже в критических ситуациях готовы оказать помощь при лечении наркомании.