Жительница Шымкента и её сын уже 20 лет живут с ВИЧ

43-летняя Индира Отжанова и её сын уже 20 лет живут с диагнозом ВИЧ. По словам женщины, после того как она узнала о заболевании, её жизнь разделилась на «до» и «после».

Приняв диагноз, она начала антиретровирусную терапию, прошла психологические тренинги и получила образование психолога, чтобы поддерживать не только своего ребёнка, но и других людей, столкнувшихся с ВИЧ.

Индира Отжанова, жительница г. Шымкента:

«Моя история началась в 2006 году, когда моего ребёнка заразили ВИЧ в больнице, а позже я заразилась от него при грудном вскармливании. Я лично получила поддержку от людей, живущих с ВИЧ. Сейчас я не ощущаю, что у меня ВИЧ: я регулярно принимаю терапию, и уже нет той трагедии, которую испытывала раньше».

На сегодняшний день ВИЧ остаётся хроническим инфекционным заболеванием. При отсутствии своевременного лечения болезнь может перейти в стадию СПИДа — состояния, при котором иммунная система значительно ослабевает, и человек становится уязвим к сопутствующим заболеваниям, в том числе туберкулёзу и онкологическим патологиям. В городском центре по профилактике и борьбе со СПИДом ежедневно проводят тысячи исследований на ВИЧ. При подтверждении диагноза пациентам назначают антиретровирусную терапию, которая позволяет подавлять вирусную нагрузку и сохранять качество жизни.

Кожахмет Маширов, заместитель главного врача центра по профилактике и борьбе со СПИДом г. Шымкента:

«Начиная с 2017 года антиретровирусная терапия рекомендуется всем пациентам независимо от иммунного статуса. Принцип — “тестируй и лечи”: выявили — и сразу начинаем лечение. В терапии используются современные препараты — одна таблетка в день».

Теперь люди с высоким риском инфицирования могут узнать свой ВИЧ-статус в домашних условиях всего за 20 минут с помощью экспресс-теста — без посещения клиники. Для представителей ключевых групп населения проводится доконтактная профилактика — приём антиретровирусных препаратов для предотвращения заражения ВИЧ.Всё лечение осуществляется за счёт государства, специалисты гарантируют конфиденциальность.