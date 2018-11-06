Аким Шымкента подвел итоги подготовки города к зиме. Габидулла Абдрахимов осмотрел технику коммунальных служб, МЧС и пожарных служб.

127 единиц техники: автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры, спецтранспорт для эвакуации людей обеспечат очистку 584 км шымкентских дорог. Кроме того заготовлены инертные материалы: 24 тыс кубометра песка, 4000 тонн соли.

«Уважаемые жители! Просим вас подготовиться к зиме, осмотреть свои дома. Мы со своей стороны полностью готовы к зиме. Если есть вопросы, призываю обращаться по номерам экстренной службы. Надеюсь, что зиму проводим без проблем», — сказал Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента.

Абдрахимов поинтересовался готовностью и настроением сотрудников коммунальных служб, пожелал им удачи и легкой работы. Больше сотни сотрудников разных коммунальных ведомств будут обслуживать город зимой. В приоритете очистка дорог от снега и мусора на улицах города.