У человека что-то случилось, чтобы его нормально приняли, а не туда-сюда пинали — Президент.

На VIII Гражданском форуме Казахстана Президент поручил повысить уровень прозрачности госорганов, передает Zakon.kz.

«Государственные органы должны быть открытыми и доступными для гражданского общества и населения, учитывая, что мы делаем одно дело – укрепляем нашу страну. Акимам всех городов и районов надо внедрить систему предоставления услуг населению в открытых, безбарьерных пространствах по принципу единого окна, с применением цифровых технологий», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что нужно продумать публикацию в СМИ открытых контактных данных госслужащих для обеспечения возможности прямого обращения к ним.

«Показывали открытые акиматы, вчера говорили, что в Шымкенте аким сделал открытый акимат. Если вы слышали, я когда недавно рассматривал работу правоохранительных органов, я сказал, чтобы у них были фронт-офисы, оборудованные комнаты во всех управлениях полицейских. У человека что-то случилось, чтобы его нормально приняли, а не туда-сюда пинали. Выслушали и дали ответ. Везде так должно быть, это тоже вопросы НПО», — сказал Президент.

Здесь же была затронута важность использования госорганами современные цифровые технологии связи с населением. В качестве модели такого обслуживания Президент привел столичный центр мониторинга и оперативного реагирования ikomek.

«Это следует распространить по всем регионам страны. Эти меры позволят повысить уровень прозрачности, эффективности работы и госорганов. Это наша задача», — отметил глава государства.

Он поручил правительству отразить итоги гражданского форума в конкретном плане действий, предусматривающим участие всех заинтересованных госорганов.