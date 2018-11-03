На днях дорогу, сокращающую путь из Шымкента в Алматы на 20 километров, запустили официально.Объезд перевала Кордай открыт в обе стороны.

Первый этап строительства, предусматривающий обустройство одной стороны объездного участка трассы, ведущей из Алматы в Шымкент, дорожники начали в 2014-м и завершили в 2017 году. Другую сторону трассы, из Шымкента в Алматы, официально запустили 31 октября 2018-го, передают kolesa.kz.

Как сообщила пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол», новое направление обхода Кордайского перевала пролегает по территории Кордайского района Жамбылской области, минуя населённые пункты Сарыбулак, Беткайнар, Кордай и Алга, что позволит автовладельцам сократить путь на на 20 км. Так как протяжённость кордайского участка трассы Шымкент — Алматы — 100 км, а объездной дороги — 80.

Но главное — объездная дорога поможет водителям не заезжать зимой на Кордайский перевал и в целом миновать участок между 143-м и 218-м километром трассы республиканского значения, где из-за гололедицы, крутого уклона и сильного бокового ветра в холодное время года регулярно бьются автомобили.