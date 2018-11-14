Два хлопкоперерабатывающих завода общей стоимостью более 6 млрд тенге строят в Туркестанской области.

Оба предприятия находятся в Шардаринском районе Туркестанской области.

Первый завод стоимостью 5 млрд. 475 млн. тенге строится за счет китайских инвестиций ТОО «ICC». Объект находится на территории общей площадью 13 га. Количество рабочих мест рассчитано на 250-300 человек. Мощность производства составляет 150 тыс. тонн в год. Продукция будет экспортироваться в КНР.

На сегодняшний день ведется строительство производственных помещений, на объект завезены необходимое оборудование и техника. Ввод проекта в эксплуатацию запланировано на ноябрь 2018 года.

Финансирование строительства второго завода осуществляется за счет узбекистанских инвестиций ТОО «Айқажы», сумма – 890 млн.тенге. Производственный объект находится на территории площадью 10 га в индустриальной зоне «Шардара». Мощность проекта – 50 тыс. тонн в год, создано 50 рабочих мест. На данный момент на объекте ведутся строительно-монтажные работы, запуск 1-этапа запланировано на декабрь 2018 года. Продукция данного предприятия также будет экспортироваться в Китай.

Разработкой и сопровождением обоих проектов занимается инвестиционная компания TURKISTAN INVEST, филиал АО «СПК «Туркестан».

Пресс-служба

Инвестиционной компании

TURKISTAN INVEST