Полицейские Туркестанской области задержали преступную группу, подозреваемую в скотокрадстве, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В конце октября в дежурную часть Арысского ОП с заявлением обратился житель района о том, что неизвестные лица похитили у него с пастбища корову стоимостью 200 тыс тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Кража».

В отдел полиции с заявлением также обратился житель Арыси, который сообщил, что неизвестные с его подворья на пастбище похитили сразу 26 голов баранов на сумму примерно более 1 млн тенге. В полицию с заявлениями обратились еще несколько потерпевших, у которых скотокрады также похитили скот с пастбищ.

В целях раскрытия краж чужого имущества в отделе полиции создали оперативно-следственную группу из числа опытных полицейских. В результате при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского ОП совместно с Управлением криминальной полиции департамента полиции задержали двух братьев, жителей Туркестанской области и жителя Жамбылской области.

В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к 6 фактам краж скота, совершенных ими на территории области. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 2 млн тенге.

Скотокрады похищали скотину в ночное время и вывозили на автомашине. Реализовывали на рынках соседнего Ордабасинского района. Подозреваемые арестованы. В качестве вещественных доказательств изъяты 3 коровы и 18 баранов, которые возвращены законным владельцам.

По фактам скотокрадства проводится досудебное расследование. Полицейские не исключают вероятность причастности данной преступной группы и к другим преступлениям.