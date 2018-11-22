Депутат Мажилиса Парламента РК Ерсултан Бектурганов обратился к премьер-министру страны с просьбой рассмотреть возможность утверждения на республиканском уровне единых правил по содержанию и выгула собак и кошек, передает Zakon.kz.

«Причиной нашего обращения стали случаи, которые произошли за последние 4-5 недель, когда от нападения собак на взрослых и маленьких детей сильно пострадали трое. К сожалению, ребенок погиб от душераздирающего случая, когда его загрызли несколько питбультерьеров. Мы выражаем соболезнование близким и родным погибшего мальчика. Это неслучайность», — сказал мажилисмен, оглашая депутатский запрос.

По его словам, согласно представленной Минздравом официальной информации, за прошедшие три года на территории страны пострадали от нападения собак более 177 тысяч человек.

«А за шесть месяцев текущего года 29 878 человек получили травмы и были вынуждены обратиться за скорой медпомощью. По стране ежедневно более 160 человек страдают от нападения собак. Это только официально зарегистрированные случаи. Как видите, ежегодно они не только повторяются, но и растет их количество. А вышеуказанные цифры являются лишь тому явным подтверждением. В связи с этим возникает резонный вопрос: когда же исполнительные органы все-таки предпримут конкретные меры по наведению порядка в этом вопросе? Потому что это не просто голые цифры — а судьбы людей, которые получили в жизни психологический стресс, вынуждены нести материальный ущерб и финансовые затраты, продолжительно лечиться», — констатировал парламентарий.

Как добавил Бектурганов, если заглянуть в историю Казахский народ с большой ответственностью относился к вопросу по содержанию и использованию собак.

«А сегодня на улицах города, особенно сел, сегодня обитает очень много бродячих собак. Они ходят стаями, представляют большую угрозу населения и являются источниками распространения инфекционных заболеваний. Также в стране сильно запущен вопрос по вакцинации собак. Сейчас в некоторых селах стало небезопасно детям идти в школу пешком, особенно в зимнее время суток. Когда темнеет быстро. Есть случаи, когда стая собак становилась причиной непосещения занятий школьниками, потому что они боялись идти одни», — сказал депутат.

Наряду с этим содержащие домашних питомцев люди не соблюдают правила содержания и выгула.

«Во многих случаях выгуливают их без намордника или без поводка в местах большого скопления людей. И никто это не контролирует. Выгуливают в общественных местах, на детских, спортивных, игровых площадках, не соблюдая чистоту. Нет культуры выгула собак. Не убирают за своими собаками», — возмутился он.

В связи с этим мажилисмен указал, что на сегодня вопрос по строительству приютов и питомников для собак и кошек не решен.

«В стране в основном функционируют созданные волонтерами приюты и питомники. Участились случаи выброса домашних питомцев на улицу. Их владельцы не привлекаются к ответственности. В странах ОЭСР за выброс домашнего питомца на улицу предусмотрен штраф от 25 тысяч евро. А в некоторых случаях уголовная ответственность в виде лишения свободы до одного года. Утвержденные местными маслихатами правила по выгулу и содержанию собак и кошек в разных регионах отличаются. Просим рассмотреть возможность утверждения на республиканском уровне единых для всех однотипных правил по содержанию и выгула собак и кошек. Также дать соответствующих госорганам по принятию действенных мер для безопасности людей», — заключил парламентарий.