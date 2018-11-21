В Сети начала распространяться ложная информация о смертельном парацетамоле, передает 31 канал.

Фармацевты призывают казахстанцев не паниковать по поводу вирусной рассылки о парацетамоле, который якобы убивает через пять дней. В аптеках Казахстана такого препарата нет, заверили сегодня в фармконтроле.

Из рассылки:

– Парацетамол производства Израиля, его сделали для Палестины специально, каким-то образом он проник на территорию России. Пять дней человек принимает парацетамол, пять дней ему становится лучше, потом через пять дней он умирает.

Несмотря на то, что в рассылке говорится о России, казахстанцы активно распространяют это аудио. Но и из соседней страны тревожных новостей о смертях из-за парацетамола не поступало. Наши фармацевты заверили, что такого препарата в казахстанских аптеках нет. На территории нашей республики разрешена продажа 12 видов парацетамола производства Казахстана, России, Молдовы и Индии. А вот за распространение заведомо ложной информации можно получить реальный тюремный срок до трёх лет.

РИНАТ КУБАТАЕВ, рук. департамента Комитета контроля по Актюбинской области:

– Там написано на иностранном языке – «Парацетамол». Возможно, этот препарат израильский, возможно, он выпускается, но в нашей стране запрещена реализация этих препаратов. В данный момент никакой информации по этому вопросу по парацетамолу, который указан, реализуемому на территории Актюбинской области, нет. Поэтому я больше чем уверен, что это фейковая информация.