В Казахстане распространяется WhatsApp-рассылка, в которой говорится о жвачках с содержанием психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

В сообщении женщина, якобы работающая учителем, рассказала, что во всех школах страны распространяются жвачки, конфеты, в которых находится дешевый синтетический китайский наркотик.

«У нас в школе нашли целый пакет с этим наркотиком», — говорит женщина.

В Министерстве внутренних дел заявили, что информация не соответствует действительности.

«WhatsApp-рассылка о сомнительной жвачке с содержанием психотропных веществ, которую неизвестные распространяют среди школьников, не имеет ничего общего с действительностью. Соответствующие службы полиции проводят необходимые мероприятия для установления лиц, умышленно распространивших провокационные сведения. Они в обязательном порядке будут привлечены к уголовной ответственности», — проинформировал представитель МВД Алмас Садубаев.