Руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал смерти беременных женщин в конце октября и в начале ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время проводятся процедуры организации проверок по фактам материнской смертности на дому и больнице, произошедших 31 октября и 4 ноября текущего года в Астане. По результатам экспертизы будет дана оценка действиям медицинских работников на предмет качества и полноты оказанной медицинской помощи, с последующей передачей материалов органам следствия», — сказал С. Байгабулов.

По его словам, ДООЗ Астаны взял смерть беременных на особый контроль.

«Казинформ» писал, что 31 октября и 4 ноября в Астане скончались две беременные женщины.

Напомним, 21 июня умерла роженица в перинатальном центре № 1, вторая смерть произошла 25 июня. 2 июля в центре скончалась еще одна роженица. 16 июля в перинатальном центре № 2 скончалась родильница. В управлении здравоохранения Астаны озвучили результаты расследования по 4 случаям смерти рожениц в столицы. 1 сентября была зафиксирована пятая материнская смерть с начала года.