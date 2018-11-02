В Туркестанской области госпредприятие пытается захватить земельный участок предпринимателя.

Интересный случай, наглядно демонстрирующий земельный беспредел на юге страны, был рассмотрен на очередном заседании Совета по защите прав и противодействию коррупции. Причем на этот раз палки в колеса бизнесу вставлял не госорган, как часто бывает, а госпредприятие.

ТОО «Khansuar Invest Company» в 2005 году приобрело с аукциона у ликвидируемого ОАО «Ынтымак» хлопкоперерабатывающий завод с земельным участком в 22,35 га. Как и положено, была произведена государственная регистрация прав на землепользование и прав собственности на объекты завода. Все эти годы цеха, склады и другие здания завода товарищество использовало по целевому назначению, своевременно оплачивая налоги. На заводе и на полях ТОО трудилось свыше 300 человек.

Громом среди ясного неба стало, когда в 2014 году руководство ТОО вдруг узнает, что на территории его завода начинается строительство другим субъектом. Как выяснилось, этим субъектом оказалось ЮКОФ «Оңтүстік ауызсу» РГП на праве хозяйственного ведения «Казсушар» Комитета водных ресурсов Минсельхоза РК, которое на земельном участке ТОО «Khansuar Invest Company» незаконно начало строительство здания по обслуживанию водоочистительных сооружений. На неоднократные требования прекратить строительство госпредприятие не реагировало.

Кроме того, что госпредприятие «Казсушар» вторглось на чужую территорию и начало там хозяйствовать, оно еще и стало добиваться через суд признания незаконным решения местных властей, предоставивших ОАО «Ынтымак» (позже ликвидированному) земельный участок в далеком 1997 году. Однако производство по делу было прекращено.

Рассмотрение данного обращения вызвало у членов Совета немало вопросов. Если учесть, что строительство госпредприятием водоочистительных сооружений от начала до конца проводилось на государственные деньги, то каким образом оно получило разрешение на строительство, не имея на руках правоустанавливающих документов на земельный участок? Ведь казводхоз прошел все этапы, начиная с госзакупок услуг по разработке ПСД до авторского и технического надзора строящегося объекта!

– Кто эти люди, которые на всех уровнях строительства проявили халатность?

Понятное дело: госпредприятию нужно освоить бюджетные деньги, но куда смотрели все эти чиновники, через которых проходил этот проект? Водоочистительные сооружения построены, но их невозможно ввести в эксплуатацию, потому что построены на чужой территории! А ведь это ничем другим не назовешь, как неэффективное использование бюджетных средств! — возмутились члены Совета.

По данному факту Палата предпринимателей обратилась в Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по ЮКО. На сегодняшний день областным подразделением Нацбюро совместно с Департаментом по государственному внутреннему аудиту проводится проверка законности действий госпредприятия.

Клара Серикбаева