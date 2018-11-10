Шымкенту на редкость повезло: через весь мегаполис течет река Кошкарата, которая питается родниковой водой из десятков мощных ключей, бьющих в районе железнодорожного вокзала. Мелкие источники пополняют ее по всему руслу. Именно наличие воды решительным образом сказалось на том, что больше 2200 лет назад, как утверждают археологи, появился на карте наш древний город. Историки так описывали его в своих талмудах.

От чистого истока

«В 114 верстах к северу от Ташкента по Казалинскому почтовому тракту расположен один из пяти уездных городов Сыр-Дарьинской области – Чимкент. Название города в переводе значит «дерновый», или «зеленый» город. Таким он и выглядит, потому что городские строения тонут в зелени садов, раскинувшихся по всей долине, орошенной вытекающей из ключей речкой Кошкарата». Это цитата из очерков Н. Лыкошиной, опубликованных в 1904 году.

То, что раньше водоем служил источником питьевой воды для города, подтверждает и русский путешественник и исследователь А. Добромыслов. В его очерке 1912 года «Города Сыр-Дарьинской области» читаем: «Город и его окрестности получают воду посредством арыков из Бадама и Кошкараты». Старожилы рассказывают, что детьми они принимали самое активное участие в очистке речки. Тогда шлюзами перекрывались отдельные участки русла, и народ выходил сюда с кетменями без каких бы то ни было понуканий и призывов. Река не просто создавала прохладу, но и кормила значительную часть населения, давая поливную воду. Ее состояние напрямую отражалось на жизни каждой семьи.

Далеко не все знают, что истинное начало река берет все же в горах. Теряясь в подземных ущельях, она снова выносит свои воды на поверхность земли уже в городе. И не только в этом ее уникальность. Воду из Кошкараты шымкентцы считают священной и приписывают ей многие чудодейственные свойства. Собственно, утверждают аксакалы, название свое она получила по имени старца, жившего когда-то на берегу реки и помогавшего страждущим людям исцелить свои недуги. По сей день на левом берегу сохранился мазар, к которому не зарастает тропа.

А еще мало кто знает (ну разве что старожилы помнят), что использовали воду из Кошкараты, Карасу и колодцев шымкентцы вплоть до середины прошлого века.

Водоканал: страницы истории

Когда же в Чимкенте, а именно такое название было у города, появился водопровод можно узнать в уникальном музее, который находится в головном офисе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Уверяю вас, что экскурсия по нему запомнится вам на долго. Ведь таких подробностей о водоснабжении города не расскажет ни один его старожил.

Гид по музею раскроет для всех очень большие секреты и даст ответы на вопросы: с какого времени появилась вода в кранах, какой водой пользовались до этого, какие люди руководили предприятием, сколько труда вложено в то, чтобы горожане бесперебойно получали воду?

Оказалось, что управление «Водоканал» было создано согласно постановлению № 103 от 28 ноября 1951 года городского коммунального хозяйства г. Чимкента. На предприятии есть оригинал этого постановления, он – особый экспонат музея. На уникальных фото, представленных в экспозиции музея, есть и снимки, которые иллюстрируют то, каким был водопровод того времени, и что одной из востребованных специальностей тогда был носильщик и продавец воды. Только год спустя после выхода постановления в свет построена первая линия канализации диаметром 200 мм и протяженностью 2 км по проспекту Коммунистический, который сейчас для тех, кто не знает, называется проспект Тауке хана. Год спустя был построен и введен в эксплуатацию коллектор диаметром 600 мм, протяженностью 3 км, заработали первые очистные канализационные сооружения города мощностью 17 тысяч м3/сут.

Только в 1957 году было начато строительство первого водозабора в районе Бадам-Сайрамского створа, мощностью 0,8 м3/сек. А через 11 лет был сдан в эксплуатацию Бадам-Сайрамский водозабор, начато строительство станций второго подъема с двумя резервуарами. Через четыре года построили водозабор Тассай-1 по проекту института «Казводоканалпроект», в 1973 году введен в эксплуатацию водозабор Тассай-2, а в 1977 году сдан в эксплуатацию Акбай-Карасуйский водозабор из 32 скважин. В 1983 году началось строительство блока механической очистки сточных вод городских очистных сооружений, а в 1986 году завершено строительство Кумыш-Булакского водозабора. Три года спустя ввели в эксплуатацию блок биологической очистки сточных вод.

В первые годы после обретения Казахстаном Независимости шымкентцы одними из первых, пожалуй, из всех городов бывшего СССР, узнали о существовании приборов учета потребленной воды. В 1996 году начата реализация программы учета водопотребления с установкой приборов учета воды на распределительных сетях и у потребителей.

В музее есть целый раздел, который посвящен именно приборам учета, которые за 25 лет претерпели значительные изменения. Отдельный экспонат сегодня – прибор учета воды, который автоматически передает данные в единую базу. Есть среди таковых умные счетчики, которые ставят на целую улицу, многоквартирный дом или индивидуальному потребителю.

Но вернемся к историческому экскурсу. В 1998 году было организовано ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», а через год уже была усовершенствована система подачи воды за счет пьезометрической съемки перепадов давления.

В начале века стартовала реализация проекта реконструкции водопроводных сетей с выносом приборов учета воды в распределительные узлы. В 2006 году предприятием был получен сертификат соответствия международному стандарту ИСО 9001:2000.

Трудно даже перечислить все награды, которое получило предприятие за годы своего существования. Назовем лишь несколько: «Золотой Сертификат качества»; Знак Почета «Лидер национальной экономики»; Знак Почета «Лучшая компания СНГ»; Диплом Министерства финансов РК «Лучший налогоплательщик по ЮКО»; «Золотой ягуар» за безупречную репутацию в бизнесе и высокое качество продукции и услуги и «Лавры славы» за профессиональные достижения в современном мире и вклад в интеллектуальное развитие общества по Международной имиджевой программе «Лидер ХХІ столетия» г. Москва.

Организационным комитетом народного независимого конкурса «Лидер года» ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» награждено дипломом в номинации «Лучшее предприятие года» и присвоено почетное звание «Золотые лидеры Южного Казахстана».

О роли личности

Об этапах перевоплощения небольшого предприятия Водоканал, в мощную организацию ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» расскажут не только гид музея, но и его экспонаты.

Надо сказать, что к успеху ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» вел его руководитель Анарбек Орман. В этом году предприятию исполнилось двадцать лет. И поэтому Анарбеку Орману посвящен целый раздел музея. Как и у предприятия, у его создателя огромное число наград и почетных званий. Их можно долго перечислять, но гораздо интереснее самим побывать в музее, чтобы познакомиться с историей, увидеть прошлое своими глазами, почувствовать, какими усилиями достигались те результаты, которые имеются на сегодняшний день. Ведь даже в те самые тяжелые 90-е годы, из всех благ цивилизации шымкентцы бесперебойно получали только воду.

О существовании музея знают немногие шымкентцы, но уже первые экскурсии школьников и студентов убедительно доказали, что интерес к экспонатам огромный.

На днях, обещают сотрудники музея, появятся интересные фотоматериалы от археологов, которые неподалеку от Туркестана в этом году сделали уникальное открытие – им удалось отыскать древнюю двухканальную систему канализации, которой, по предварительным подсчетам, более 10 веков, а потому ее можно смело считать пра-пра-прабабушкой нашего шымкентского водоканала.