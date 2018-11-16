В Шымкенте одинокий лебедь в этнопарке несколько дней назад стал главным персонажем мессенджеров и соцсетей. Пользователей уж очень взволновала судьба водоплавающей птицы, которая осталась в парковом водоеме без воды и в полном одиночестве.

Успокоим, у птицы все хорошо. Публикация в инстаграм вызывала гневные отклики любителей животных. Многие были в своих оценках категоричны и требовали наказать владельцев лебедя, другие советовали отдать его в добрые руки. Содержание птицы зимой на ледяной корке водоема многим показалось жестоким. Мы решили разобраться в ситуации. И вот, что говорят специалисты.

Нина Ли, ветеринар Шымкентского зоопарка: «Как и любое животное, в том числе и птицы, наиболее комфортно чувствуют себя в условиях, максимально приближенных к естественным. Как птицы водоплавающие, лебеди содержатся на воде. Мороз они не особенно ощущают, потому что из-за особенностей оперения вода не охлаждает их. Тем не менее в условиях неволи, как например в нашем зоопарке, мы делаем им подстилки на зиму, помещаем в вольеры под крышей, есть у них и небольшие площадки, куда птицы могут спрятаться от надоедливых посетителей и от сквозняков. Рацион питания сейчас у них — зимний».

Все не так уж и страшно, как показалось людям, которые просмотрели видео с лебедем. Ведь кроме зоопарка в Шымкенте водоплавающие водятся в дендропарке.

«Каких-то особых условий для них никто не создает. Разве что строим домики. Для отдыха и зимой, и летом. А мороз они переносят нормально, он им не страшен», — комментирует Оскенбай Жунисов, зоотехник дендропарка.

А вот что касается одиночества, то на самом деле лебедю требуется пара. Ведь неслучайно про лебединую верность есть песня. Но раз уж так случилось, что кто-то из пары умер, то зоологи советуют подсадить к птице гусей или уток. В такой тусовке ему будет комфортно.

Нина Ли, ветеринар зоопарка: «Лебеди живут парами и если одного не стало, то будет лучше для компании подсадить к нему уток или гусей. Одиночество же может сказаться на продолжительности их жизни».

Сейчас лебедь уже не бродит по водоему возле кафе в этнопарке, его поместили в специальный вольер, где ему тепло и комфортно, но не хватает пока воды. Но, как выяснилось, это временная проблема — в парке идет ремонт насоса, который качает воду. На это время птицу обещают перевезти в другое место.

«Наш лебедь жив и здоров, вода в водоеме отсутствовала всего день-два, так как идет ремонт насоса, который качает воду. Говорим спасибо жителям за неравнодушие и еще раз извиняемся, что так получилось», — прокомментировала ситуацию представительница зоопарка.

Лебедь жив и здоров, в этом мы убедились. Говорят, что совсем скоро у него появится пара. И лебединая жизнь наладится. Красивые и верные птицы вновь будут радовать посетителей.

Ирина Казорина