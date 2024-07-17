Разлагающиеся голуби и смрад: Парк Кен Баба передадут в госсобственность

Что будет с одним из старейших парков Шымкента

Разлагающиеся голуби в чаше фонтана, смрад и вечно «цветущая» вода – такое описание одного из старейших парков Шымкента можно прочитать в одном из городских пабликов.

Сейчас от парка, некогда утопавшего в зелени, с ровными дорожками, детскими площадками и безопасными аттракционами, практически ничего не осталось. По периметру его «украшают» торговые точи и кафе.

И пока горожане негодуют – куда, мол, акимат смотрит, чиновники пытаются исправить ошибки своих предшественников.

По неофициальной версии, в конце 90-х городские власти предложили крупным предпринимателям взять заботу о городских парках на себя. Объяснялось это тем, что бюджет областного центра да и всей области просто не мог себе позволить дальнейший уход и содержание парков.

Тогда-то и ушли в частные руки практически все парки города – Центральный, Металлургов, Абая, сквер, в последствии ставший парком аттракционов «Миром Фантазий».

Но вернемся к Пионерскому парку. Именно так он назывался в 1998 году, когда решением городского комитета по приватизации и имуществу его передали ТОО «Частная производственная коммерческая фирма «Сапар», учредителем которой является известный казахстанский бизнесмен Кайрат Сапарбаев.

По словам руководителя отдела департамента по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) Шымкента Дархана Мухамедиева, именно тогда были приватизированы все 25 объектов недвижимости, находившиеся там на тот момент, включая уже построенный бизнес-центр «Махамбет», кафе «Старый дворик» и все аттракционы.

Через год, на основании того самого решения акимат Шымкента передал ТОО и земельный участок всего парка — почти 4 га — на 15 лет с правом последующей пролонгации «для организации центра эстетического и культурного воспитания детей». Но центр там так и не появился.

В 2001-м году в СМИ вышла новость об открытии в городе Этнопарка Кен-баба. Идея была хорошая, ведь, если верить новостным заметкам от 13 сентября 2001 года, обновленный парк включает в себя аул мастеров и ремесленников, площадь Согласия, эстраду «Азиатский перекресток», галерею для художников, помещения для семи национально-культурных павильонов, кроме того, в парке расположены сказочный городок на песке «Сафари», макет «Казахстан в миниатюре», городок аттракционов, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, шахматный клуб, чайхана, интернет-кафе, зеленый городок «Дары Юга», водопад Ак-су, 9 фонтанов и искусственные каналы.

Но главное — во время реконструкции, уверяли его владельцы, были сохранены все зеленые насаждения — строители не срубили ни одного живого дерева.

На практике все оказалось не совсем так. В таком виде парк просуществовал некоторое время, а после трансформировался в большую «харчевню».

Борьба за возврат парка в госсобственность ведется на протяжении нескольких лет.

Так, в 2008 году суд по иску терринспекции по управлению земресурсами принимает решение о возврате в госсобственность 2,6 га свободной земли парка, оставляя владельцу 1,3 гектара, на которых уже стояли объекты бизнеса Кайрата Сапарбаева.

Но в 2009-м акимат снова предоставляет бизнесмену парковые участки «для озеленения без капитального строительства».

Вот только кто-то «озеленение» понял на свой лад и вместо деревьев и кустарников там «выросли» точки общепита, магазины и салоны красоты. А вот деревьев, как раз стало заметно меньше.

2011 год. Земля, которую акимат предоставил в аренду, стала предметом купли-продажи между двумя ТОО, принадлежащими бизнесмену. Участок поделили на три части.

По словам Дархана Мухамедиева, внеплановая проверка, которую провели на основании обращения антикора, выяснилось, что парковые территории продавали вопреки статье 24 Земкодекса, запрещающего передавать в частную собственность земли общего пользования.

Тогда же был установлен и факт самозахвата земли. ТОО «ЧПКФ «Сапар» даже штраф выплатило — 172 тысячи тенге.

Отметим, суд первой инстанции уже признал недействительными целый ряд договоров и решений по парку, касающихся в том числе передачи его в частную собственность и дальнейшую перепродажу.

Более того, 10.07.2024 суд второй инстанции оставил решение первого суда – специализированного экономического без изменений.

В акимате третьего мегаполиса нам более детально разъяснили, что означают эти решения.

Так, центральная часть парка, где находятся аттракционы – уже государственная.

Гостиница, что принадлежит Кайрату Сапарбаеву, его личный дом и детский сад, согласно решению суда первой инстанции, возвращены в собственность государства, но владелец подал на апелляцию.

Что касается ресторанов по периметру парка, то по ним идут разбирательства.

Значит ли это, что парк в скором времени таки вернут полностью и все строения, которым там явно не место снесут покажет время.