Возвращайся, Девочка!

Помните скульптуру девочки, моющей ноги у колонки перед парком «Кенбаба»? Вспомнили? Сегодня ее нет на месте.

Исчезновение девочки заметили многие шымкентцы. Казалось бы, такая милая, полюбившаяся многим скульптура… Она навевала столько теплых, добрых воспоминаний… Однажды зимой кто-то из горожан даже заботливо приодел эту статую в свитер. И ничего, что свитер этот был ей великоват, главное – стало тепло…

Кому же эта скульптура вдруг помешала?!

Ситуацию прояснил ответ, который пришел на запрос журналистов OTYRAR из управления развития комфортной городской среды города Шымкента: «Сообщаем следующее по поводу скульптуры «Девочка у колонки», расположенной вблизи парка «Кен Баба».

В настоящее время на указанной территории ведется строительство фонтана за счет спонсоров. После завершения строительства фонтана скульптура будет возвращена на свое место, а также будут проведены работы по благоустройству окружающей территории. Кроме того, рассматривается возможность организации струи из колонки на данной скульптуре».

Благодарим за ответ. Успокоили. Ждем скорейшего возвращения на прежнее место «Девочки у колонки».