Телефонный разговор двух лидеров состоялся 19 ноября, президенты отметили развитие дружбы и добрососедских отношений.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 ноября поговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, передает Sputnik.

Они отметили динамичное развитие и последовательное укрепление дружбы и добрососедских отношений – с начала 2018 года проведено более 50 совместных мероприятий.

«Увеличиваются объемы взаимной торговли, усиливается кооперация в различных отраслях экономики, в том числе между регионами и деловыми кругами. 15 ноября этого года в городе Шымкенте успешно проведен первый Форум межрегионального сотрудничества, с участием руководителей администраций приграничных областей и ведущих компаний двух стран», — уточняется в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили подготовку ко второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в 2019 году.

На прошлой неделе Узбекистан и Казахстан в рамках Форума межрегионального сотрудничества обсуждали взаимное признание виз. Если договоренности будут достигнуты, то туристы, посещающие Узбекистан, смогут беспрепятственно въезжать в РК.