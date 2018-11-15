В Шымкенте закончено расследование в отношении 56-летнего жителя Каратауского района, совершившего покушение на своего племянника, передает NUR.KZ.

Как известно из материалов дела, мужчина на почве бытового конфликта поссорился со своей сестрой. В ходе словесной перепалки на сторону женщины встал ее 32-летний сын, пытавшийся защитить свою мать от нападок дяди.

Это еще больше разозлило их родственника, и схватив кухонный нож, он дважды ударил племянника в грудь. Молодой человек получил тяжелые ранения. Однако благодаря оперативно вызванной бригаде скорой помощи и экстренному вмешательству врачей, жизнь парня была спасена.

Сам нападавший был сразу задержан и взят под стражу. В настоящее время ему предъявляются обвинения в покушении на убийство.