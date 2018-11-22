В Миннацэкономики отметили, что Шымкент и Туркестан меняют статус, в связи с этим в 2020 году должны измениться ставки налогов на имущество и землю.

Вице-министр национальной экономики Руслан Даленов представил депутатам Мажилиса законопроект по вопросам административно-территориального устройства РК. В документе есть поправки в Налоговый кодекс – с 2020 года меняются налоговые ставки для жителей городов Шымкет и Туркестан. Летом Шымкенту присвоили статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром, передаетимуще

«Города Шымкент, Туркестан меняют статус, в связи с этим должны измениться ставки налогов на имущество и землю», – сказал вице-министр национальной экономики.

Депутат Мажилиса Мурат Темиржанов поинтересовался, чем обусловлен переход на новые налоговые ставки только в 2020 году, ведь города сменили свои статусы полгода назад.

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«До 1 января 2020 года базовые налоговые ставки на земли населённых пунктов за исключением земель, занятых жилищным фондом, в расчёте на 1 квадратный метр для Шымкента установлены 9 тенге 17 тиын. Согласно законопроекту, с 2020 года данные ставки приравниваются к ставкам по городу Астана и составят 19, 30 тиын», – сказал депутат.

Вице-министр ответил, что нужно учитывать и уровень доходов населения, заработную плату, потребности местного бюджета. Поэтому повышение ставок не происходит мгновенно, есть переходный период. В течение 2018, 2019 годов ставки остаются прежними. А 2020 года года начинается расчёт новых субвенций, которые закладываются на три года.

«Считается доходная база местных бюджетов. Она до 2019 года включительно рассчитана исходя из старых ставок, поэтому новые ставки предложено применять с 2020 года. Это одновременно создаёт стабильность доходов местного бюджета не меняя субвенции, а также даёт переходный период для подготовки к новым ставкам», – ответил вице-министр.

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Он добавил, что МНЭ будет прикладывать все усилия для того, чтобы Шымкент перестал быть дотационным городом. Сейчас расходы городского бюджета превышают доходы.

«По нашим прогнозам, в течение 8-15 лет Шымкент сможет превратиться из дотационного в город-донор. К 2025 году, возможно, он уже будет городом-донором», – сказал Руслан Даленов.

Однако специальную программу по такому переходу ещё не приняли. Но планируют провести бюджетную реформу, создать программу межбюджетных отношений.

«Мне кажется вы еще сами не поняли, что и как там нужно делать. Можно говорить общими словами, но как специалист вы должны точно знать, в каком году какие результаты будут», – обратился к вице-министру спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«У нас есть план по доходам местного бюджета. Разрешите это предоставить в письменном виде», – ответил ему Руслан Даленов.