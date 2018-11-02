Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую роль и заслуги Алибека Днишева в развитии и продвижении культуры и искусства Казахстана.

Глава государства отметил, что Народный артист стал свидетелем и активно участвовал в процессе формирования Астаны и всего независимого Казахстана.

Нурсултан Назарбаев поздравил А. Днишева с успешным выступлением на концерте, посвященном 20-летию столичного театра «Астана-опера».

Народный артист поблагодарил Президента Казахстана за его творческую политику и поддержку деятелей искусства страны.

— Я считаю своим долгом способствовать празднованию юбилея Астаны. Я горд быть с вами, когда формирую культуру нашей страны. На этом пути было преодолено много трудностей. Все резко изменилось, и у театра есть прекрасная возможность. «Астанинская опера» — яркий пример. Пение на ее сцене — большая радость », — сказал А. Днишев.