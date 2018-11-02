Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую роль и заслуги Алибека Днишева в развитии и продвижении культуры и искусства Казахстана.
Глава государства отметил, что Народный артист стал свидетелем и активно участвовал в процессе формирования Астаны и всего независимого Казахстана.
Нурсултан Назарбаев поздравил А. Днишева с успешным выступлением на концерте, посвященном 20-летию столичного театра «Астана-опера».
Народный артист поблагодарил Президента Казахстана за его творческую политику и поддержку деятелей искусства страны.
— Я считаю своим долгом способствовать празднованию юбилея Астаны. Я горд быть с вами, когда формирую культуру нашей страны. На этом пути было преодолено много трудностей. Все резко изменилось, и у театра есть прекрасная возможность. «Астанинская опера» — яркий пример. Пение на ее сцене — большая радость », — сказал А. Днишев.
Бүгінгі кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев пен Әлібек Дінішев «Люблю тебя, мой край родной» әнінің (сөзі – И.Назалевичтікі, музыкасы – Г.Подэльскийдікі) үзіндісін айттыСегодня, по завершению встречи Нурсултан Назарбаев и Алибек Днишев совместно исполнили отрывок из песни «Люблю тебя, мой край родной» (слова И.Назалевич, музыка Г.Подэльский)
Опубликовано AkordaPress Четверг, 1 ноября 2018 г.