Выяснились подробности убийства 23-летнего студента КазНМУ им. С. Асфендиярова в Алматы. Как выяснилось, подозреваемой оказалась 31-летняя жительница Туркестанской области. По некоторым данным, в Алматы девушка подрабатывала проституцией, передает Nur.kz

Тело 23-летнего студента из Индии Кумара Хеманта нашли на съемной квартире несколько дней назад. По предварительным данным, ножевые ранения ему нанесла 31-летняя жительница Туркестанской области. По предварительны данным, женщина занималась проституцией, сообщает телеканал.

В тот день Кумара видели во дворе дома в компании с данной девушкой. А на утро хозяйка жилья обнаружила его в бессознательном состоянии.

Известно, что парень снял квартиру посуточно.

«Парень-индус и девушка зашли в квартиру. Утром начался шум, приехали полицейские. От них узнали, что было убийство», — рассказала рассказала жительница дома.

Друг погибшего Рави Сингамала до сих пор не может поверить в произошедшее. Он рассказывает, что Кумар приехал в Алматы три года назад из города Бхаратпур. На протяжении всего этого времени парень вел себя очень осторожно.

Между тем в КазНМУ им. С. Асфендиярова неохотно говорят о случившемся. По их словам, у Кумара успеваемость была слабой, да и прилежностью он не отличался.

«Данный студент учился у нас на платной основе, он является гражданином Индии, и заявления на предоставление общежития от него не поступало», — сообщили в университете.

К слову, подозреваемая уже дала признательные показания. В случае, если суд установит ее вину, женщине грозит до 7 лет заключения.

Сейчас медуниверситет и консул Индии занимаются вопросами транспортировки тела студента на родину.