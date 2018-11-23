Как сообщили в ДВД по Туркестанской области, задержаны двое мужчин, которых подозревают в краже скота.

В октябре 2018 года в отдел полиции Ордабасинского района с заявлением о краже скота обратился местный житель. Мужчина пояснил, что ночью из его сарая неизвестные лица похитили 5 коров. После длительных поисков скотины потерпевший сообщил о краже в полицию. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллиона тенге.

Для раскрытия скотокрадства полицейские провели ряд необходимых оперативных мероприятий. В результате сотрудники криминальной полиции Ордабасинского ОП задержали двух подозреваемых, жителей г. Арысь и Ордабасинского района, оба ранее судимы. Как стало известно, полицейскими задержаны и скупщики краденного. Установлено, что скотокрады успели сбыть похищенную скотину на рынке в одном из соседних районов.

В настоящее время по факту скотокрадства проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

Если же Вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь по телефону 102.