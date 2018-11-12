Велики риски, что в этом году регионы не смогут освоить средства, выделенные на поддержку жилищного рынка. Из ста миллиардов тенге, выделенных на льготную ипотеку, регионы освоили к началу ноября всего 33,5%

На два крупнейших мегаполиса приходится 68% займов в денежном выражении.

Четвёртый принцип системы государственного планирования гласит: «Самостоятельность участников процесса государственного планирования в выборе путей и методов достижения целей и решения задач развития страны в пределах своей компетенции». Если этот принцип наложить на инструменты поддержки ипотечного рынка со стороны госкомпании ИК «Баспана», мы увидим колоссальную разницу активности освоения средств.

В пяти регионах количество одобренных займов по программе к общему количеству новых квартир в многоэтажках превышает 10%, в семи регионах этот показатель ниже 3%.

К началу ноября по программе «7-20-25» одобрено 2,8 тысячи заявок на ипотечные займы. На начало октября введено в эксплуатацию 46,7 тысячи квартир в многоэтажках. В среднем по Казахстану из 100 квартир в новостройках через займы ИК «Баспана» приобретают 6 квартир, что ниже потенциала программы почти в два раза.

Во многих регионах болезнь слабой координации акиматов с операторами программ развития продолжается. Суть болезни описана в программе «Регионы-2020» (последняя редакция документа — 2016 год). Цитата: «Преследуя узковедомственный подход, указанные программные документы недостаточно сфокусированы на приоритетах государственной региональной политики, сформулированной в Прогнозной схеме территориально-пространственного развития страны до 2020 года. Более того, критический анализ действующих программных документов выявил, что предусмотренные в них институциональные и административные ресурсы на практике оказались недостаточно скоординированными между собой».

Регионы слабо используют систему господдержки жилстроя. По-прежнему более 50% ипотечных займов сосредоточено в Алматы и Астане, где проживает менее 16% населения.

По программе «7-20-25» уровень концентрации займов ещё выше. На два крупнейших мегаполиса приходится 68% займов в денежном выражении (22,7 миллиарда тенге из 33,5 миллиарда) и 58% — по количеству одобренных заявок (1,6 тысячи из 2,8 тысячи).

Одна из причин региональной диспропорции в освоении ресурсов господдержки — дефицит качественных предложений в ценовом диапазоне ипотечной компании «Баспана». Общенациональный план по реализации Послания Главы государства, в частности, 53-й пункт «Выработка механизмов и запуск в регионах частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке в рамках Программы „7-20-25“ из местного бюджета для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других востребованных специалистов», должен быть реализован в ноябре.

Служба по связям с общественностью