Казахстанцам с 1 января 2019 года разрешили не возить с собой бумажную страховку. Об этом говорится в постановлении правительства, передает Tengrinews.kz.

Постановление правительства № 749 принято 16 ноября 2018 года. Так, согласно этому документу, вносятся изменения в раздел правил дорожного движения «Общие обязанности водителей».

Из него исключается обязанность иметь при себе и по требованию полицейских передавать им для проверки страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

У водителей остается обязанность иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство. Также теперь законом установлено, что полицейские будут проверять наличие страховки путем направления запроса в единую базу данных по страхованию.

Как известно, в Казахстане с 1 января 2019 года вводят электронное страхование. При этом подчеркивается, что печатная форма полиса ОГПО, оформленная до 1 января 2019 года, также будет действительна.

Также ранее пояснялось, что полицейскому будет достаточно знать государственный номер ТС, а также VIN-код автомобиля, чтобы проверить наличие страховки.