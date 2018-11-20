В Казахстане завершилась кампания по прикреплению к поликлиникам.

За два месяца правом выбора мед организации воспользовались порядка 300 тысяч человек. Итоги кампании озвучило руководство Фонда социального медицинского страхования в Алматы, передаёт BNews.kz.

По итогам проведенной кампании, наиболее активными регионами стали Туркестанская область, Шымкент, Алматы, Карагандинская и Алматинская области, а также Астана.

«Результаты кампании свидетельствуют о том, что данная инициатива актуальна не только для больших городов — Астаны и Алматы, но и для регионов», — прокомментировала управляющий директор Фонда социального медицинского страхования Забира Оразалиева.

В этом году в мероприятии участвовали 607 медицинских организаций, из которых 82 — впервые. Данные поликлиники претендуют на оказание услуг в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи населению со следующего года.

Большинство казахстанцев выбрали способ прикрепления, самостоятельно обратившись в выбранную медицинскую организацию, остальные 13,5 тысяч предпочли электронный способ через портал egov.kz.

Однако, как заверили в Фонде, в ближайшее время возможность осуществить прикрепление через поликлинику будет исключена. Сделано это будет для того, чтобы преодолеть системные проблемы и пресечь возможные факты злоупотребления и фальсификаций.

«Это не должно стать ни для кого причиной для беспокойства. Во-первых, все могут обращаться в Центры обслуживания населения, где имеются уголки Connection Points, подключенные к egov, и работают консультанты, которые помогут получить услугу. Во- вторых. разработан Telegram-бот Egov.kz, с помощью которого прикрепиться можно с помощью вашего смартфона. И, в-третьих, прикрепить онлайн можно и своих детей, при этом система автоматически заггружает данные о вашем родстве из информационных систем, упрощая процесс и не требуя лишних документов», — сказала Оразалиева.

Директор алматинского филиала ФСМС Тлеухан Абилдаев добавил, что пятая часть всех заявок на прикрепление от жителей Алматы в период завершившейся кампании поступила через egov, что свидетельствует о достаточно высоком уровне готовности к нововведению.

«В этом году более 55 тысяч человек использовали свои права по выбору поликлиники в рамках кампании, из них около 5 тысяч — оралманы и иностранцы, проживающие в Алматы. При этом, к электронному прикреплению прибегли более 11 тысяч алматинцев. Это свидетельствует, что горожане проявляют интерес к переходу на онлайн-регистрацию. Кроме того, из года год растёт активность частных медицинских клиник, которые участвуют в кампании. В Алматы участвовали 43 частные клиники, когда в прошлом году было 31», — сказал Тлеухан Абилдаев.

Также в Фонде пояснили, что кампания прикрепления — это не единственная возможность поменять поликлинику. Казахстанцы могут перекрепиться к другому медучреждению в нескольких случаях.

Так, граждане вправе перекрепиться один раз в течение года по праву свободного выбора, а также при переезде, реорганизации поликлиники, завершении её договора с ФСМС или, напротив, при появлении рядом с местом жительства новой поликлиники, имеющей договор с ФСМС. В случае заключения гражданином договора добровольного медицинского страхования, в рамках которого покрываются услуги поликлиники.

Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе «Выбрать клинику».