Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов прокомментировал пышный кудалык между владельцами двух местных заводов. Это видео попало в Сеть и не оставило равнодушным Казнет.

«Я видел видео, я даже примерно знаю, чья это свадьба была. Это действительно, и с той, и с другой стороны бизнесмены. Ну, если они так хотят – ну, пусть делают. Мое мнение, считаю, наверное, все-таки в жизни надо быть более скромными», — сказал аким в эксклюзивном интервью корреспонденту NUR.KZ.

Абдрахимов предположил, что, возможно, родители жениха и невесты давно мечтали о таком шикарном сватовстве.

«Может быть, у него всю жизнь мечта была – вот он у меня сын родился, всю жизнь мечтал, вот он женится – забабахаю. Пусть он делает свою мечту», — добавил аким Шымкента.

Собеседник NUR.KZ подчеркнул, что видео сватовства в Сеть выложили не сами организаторы, а кто-то из очевидцев.

«Он же не для того, чтобы снимать и показать. Он же для себя сделал, для своих детей. Я к этому нормально (отношусь — ред), я лоялен к этому», — добавил аким.

Габидулла Абдрахимов также отметил, что сейчас в Шымкенте свадебные кортежи соблюдают ПДД.

«Но все-таки порядок на улицах Шымкента мы навели, когда вот так все дороги перекрывались, сейчас этого нет», — заверил аким.

Ранее в Сети появилось видео из Шымкента, на котором было снято, как родные невесты пришли к сватам в казахских национальных костюмах в сопровождении многочисленных носильщиков, которые несли приданое.

Родители невесты и родственники, принимавшие участие в сопровождении приданого, пришли в дом молодоженов в казахских национальных костюмах под аккомпанемент восточной музыки. Парней, которые принесли множество корзин, коробок, сундуков и подносов, тоже нарядили. Гости традиционного мероприятия, не скрывая восхищения, громко выражали эмоции. Все хвалили качество вещей из шикарного приданого.