Сеть магазинов «Изуми» встречает гостей. Представители известных турецких брендов CARDUCCI и SIMONI приехали в Шымкент, чтобы поделиться опытом и анонсировать новую коллекцию модной мужской одежды.

«Изуми» радует своих покупателей приятными акциями. Сейчас весь широкий ассортимент классических костюмов от брендов CARDUCCI и SIMONI можно приобрести со скидкой от 10 и до 50%. Стоимость варьируется от 32 000 тенге. На подходе и новая коллекция.

Угур Огуз, менеджер по продажам: «Скоро у нас будет представлена коллекция весна — лето, заказ на нее уже готов. После Нового года отправим ее в Шымкент. При изготовлении используется очень комфортная, элитная хорошая ткань, лекала. Шымкентские мужчины оценят интересный итальянский материал и модели».

С известными турецкими брендами CARDUCCI и SIMONI ТС «Изуми» сотрудничает уже более 16 лет. Новыми моделями и фасонами одежды брэнды радуют модников каждый сезон. Понравится покупателям ТС «Изуми» и индивидуальный подходом к клиентам. Грамотные продавцы помогут определиться с выбором и сделать так, чтобы покупатель не растерялся в обилии фасонов, цветов и оттенков.

Ирина Коваленко, HR-менеджер компании «Изуми»: в ТС «Изуми» созданы все условия, наши продавцы — консультанты подберут вам нужные образы к определенному мероприятию. Для этого их специально обучают представители фирмы, которые ежегодно приезжают из Турции».

Вся одежда брэндов CARDUCCI и SIMONI шьется в 3-х диапазонах — от 42 до 70 размера: молодость, средний возраст и одежда для полных. А это означает, что все шымкентские мужчины смогут порадовать себя обновками в гардеробе.

Наши адреса: ТЦ «Изуми» — пр. Байдибек би, д. 53 (м/р Нурсат), Момыш-улы 19, Аскарова 39.