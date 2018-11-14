14 ноября — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сегодня в Центральной городской поликлинике города Туркестан проходит «День открытых дверей». В рамках акции все желающие смогут проконсультироваться с специалистами-эндокринологами из области, а также сдать анализ для определения уровня сахара в крови.

В рамках республиканской программы “Денсаулык” жители Туркестанской области от 40 до 70 лет проходят в поликлиниках скрининговое обследование на выявление факторов риска развития сахарного диабета абсолютно бесплатно. В результате этих работ только за последние 10 месяцев у 2,5 тысяч человек в Туркестанской области выявлен диабет.

Всемирный день борьбы с диабетом служит важным напоминанием всему прогрессивному человечеству о том, что распространённость заболевания неуклонно возрастает. Отмечается он ежегодно 14 ноября — дата выбрана в знак признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.

Сахарный диабет характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь. Отчётливо прослеживается наследственная предрасположенность, однако реализация этого риска зависит от действия множества факторов, среди которых лидируют ожирение и гиподинамия. Различают сахарный диабет 1 типа или инсулинозависимый и сахарный диабет 2 типа или инсулиннезависимый.

В Туркестанской области на сегодняшний день зарегистрировано около 23 тысяч человек с сахарным диабетом. 93% больных — люди в возрасте от 40 до 80 лет.