Есть в Шымкенте уникальный центр, который оказывает помощь детям с диагнозом ДЦП. С детьми работают только лучшие специалисты — невропатологи, инструктора ЛФК, логопеды, дефектологи, эпидемиологи, сообщает Elitar.kz.
Каждый месяц в реабилитационном центре совершенно бесплатно получают лечение- 50 детей (10 детей из регионов и 40 из Шымкента).
Коллектив центра провел экскурсию по кабинетам и познакомил со своими юными пациентами.
А со всеми читателями сайта делимся инструкцией — как попасть в центр.
1. Необходимо письменное обращение в БФ «Касиетти жол» c вашими телефонами, адресом проживания, датой и подписью.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия удостоверения личности обращающегося лица
4. Копия последней выписки из больницы
5. Копия свидетельства об инвалидности
6. Акт жилищно- бытовых условий от соц.работника.
В первую очередь рассматриваются дети из малообеспеченных или многодетных семей.
Адрес реабилитационного центра: микрорайон «Нурсат 125, детская больница».
Телефон центра +7 775 647 66 09