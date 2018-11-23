​Есть в Шымкенте уникальный центр, который оказывает помощь детям с диагнозом ДЦП. С детьми работают только лучшие специалисты — невропатологи, инструктора ЛФК, логопеды, дефектологи, эпидемиологи, сообщает Elitar.kz.

Каждый месяц в реабилитационном центре совершенно бесплатно получают лечение- 50 детей (10 детей из регионов и 40 из Шымкента).

Коллектив центра провел экскурсию по кабинетам и познакомил со своими юными пациентами.

А со всеми читателями сайта делимся инструкцией — как попасть в центр.

1. Необходимо письменное обращение в БФ «Касиетти жол» c вашими телефонами, адресом проживания, датой и подписью.

2. Копия свидетельства о рождении ребенка

3. Копия удостоверения личности обращающегося лица

4. Копия последней выписки из больницы

5. Копия свидетельства об инвалидности

6. Акт жилищно- бытовых условий от соц.работника.

В первую очередь рассматриваются дети из малообеспеченных или многодетных семей.

Адрес реабилитационного центра: микрорайон «Нурсат 125, детская больница».

Телефон центра +7 775 647 66 09