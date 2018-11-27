В Узбекистане в ближайшие месяцы будут внедрены режимы четырех таможенных коридоров, а также норма по обязательному таможенному досмотру под надзором камер, сообщает Podrobno.uz.

Документ предусматривает внедрение в полноценном режиме автоматизированной системы управления рисками с применением:

с 1 декабря 2018 года:

«желтого коридора», в котором формы таможенного контроля по проверке таможенной декларации, документов и сведений осуществляются в отношении товаров и транспортных средств, имеющих средний показатель уровня риска или определенных случайным выбором;

«красного коридора», в котором формы таможенного контроля осуществляются в отношении товаров и транспортных средств, имеющих высокий показатель уровня риска или определенных случайным выбором;

с 1 марта 2019 года:

«зеленого коридора», в котором формы таможенного контроля не осуществляются в отношении товаров и транспортных средств с низким уровнем риска при принятии решения об их выпуске;

«синего коридора», в котором формы таможенного контроля осуществляются в отношении товаров, имеющих средний показатель уровня риска или определенных случайным выбором, после их выпуска.

Ключевым показателем эффективности деятельности сотрудников таможенных постов, согласно новому документу, станет период времени, затрачиваемый участником внешнеэкономической деятельности на таможенное оформление товаров и транспортных средств. При этом статистическая информация о времени таможенного оформления будет ежемесячно публиковаться на официальном веб-сайте Государственного таможенного комитета.

«Желтый» и «красный» коридоры применяются в соотношении 70 и 30 процентов соответственно на основе профилей рисков или случайного выбора товаров и транспортных средств. При этом со дня введения в действие «зеленого» и «синего» коридоров это процентное соотношение будет определяться Государственным таможенным комитетом на основании мониторинга эффективности применения автоматизированной системы управления рисками.

При этом таможенный контроль в отношении товаров, определенных в «синий коридор», осуществляется центральным аппаратом Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и его территориальными управлениями.

Важно, что с 1 марта 2019 года таможенный досмотр ввозимых товаров будет осуществляться исключительно в местах, оснащенных системой видеонаблюдения, обеспечивающей хранение видеозаписи процедур таможенного досмотра в течение трех месяцев и возможность подключения к ней центра.

Напомним, что в рамках этого же указа в Узбекистане будут построены девять современных таможенных терминалов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.