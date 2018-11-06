Огурцы выросли в цене сразу на 14% за месяц, томаты — на 11%.

По итогам октября в магазинах и на рынках РК резко подорожали сезонные овощи: на 13,7% к сентябрю выросли в цене свежие огурцы, на 11,2% — помидоры. Цены на капусту также поднялись — на 1,2%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

В то же время морковь продолжает дешеветь: минус 17% за октябрь, как и свёкла (минус 11,9%), лук (минус 10,8%) и картофель (минус 7,9%).

Среди фруктов заметнее всего — на 4,6% — выросли в цене апельсины, а вот яблоки, напротив, дешевеют — минус 5,3% за месяц.

Среди товаров животного происхождения продолжает дорожать продукция птицеферм: куры — на 3,8% за месяц, куриные окорочка — на 2,4%, а яйца — сразу на 6,5%.

Замечен и рост цен на молочную продукцию: так, сырое молоко выросло в цене на 2,8% за октябрь, сливочный спред — на 1,1%, сливочное масло — на 1%.

Среди мяса и мясных изделий более чем на 1% подорожали только сало (+1,4% к сентябрю) и полукопчёные колбасы (+1,2%).