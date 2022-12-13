Беби-бум: За сутки 40 младенцев появились на свет в Туркестане

Вместе с высокой рождаемостью в Туркестане отмечают и увеличение количества недоношенных детей. «Торопыжек» и деток с патологиями в этом году около 2 тысяч 700, из них 400 младенцев родились с экстремально малым весом. передает корреспондент OTYRAR.

Рождаемость в духовной столице растет с каждым годом. В областном перинатальном центре за сутки родилось 40 малышей. С начала года за 11 месяцев родились 9,5 тысяч детей. Из 2700 детей, поступивших в отделение патологии новорожденных, 400 родились недоношенными.

Молодая мама счастлива, ее близнецы с ней рядом. Жительница Туркестана родила их преждевременно. Все трудности позади. Благодаря опытным, квалифицированным специалистам и оснащенности перинатального центра современным оборудованием жизнь моих детей вне опасности, говорит она

«Спасибо Аллаху, нашим врачам, всему медперсоналу, что мои дети со мной. Они живы и здоровы. А то, что они немного отстают в развитии это ничего, мы выходим Хасана и Фатиму. Благодаря заботе и любви они наберут вес. Меня здесь научили ухаживать, выпишемся из центра, вся семья будет помогать. И медицинские работники все время будут поддерживать», — говорит мама недоношенных близнецов

Для того чтобы матери, родившие недоношенных детей, смогли сами прийти в себя, специалисты отделения патологии новорожденных делают все возможное. Потому что недоношенный ребенок требует особого ухода. В такие моменты роженице очень нужна забота, в первую очередь мужа, семьи, поддержка родственников, говорят врачи.

Динара Бабашова, заведующая отделением патологии новорожденных ОПЦ в г. Туркестане:

«Мы ухаживаем за недоношенными и с детьми с патологией. Из 2700 поступивших в наше отделение за 11 месяцев текущего года 400-недоношенные. 19 детей весом менее 1 кг выходили благодаря врачам и оснащенности реанимационного отделения. Малыши с экстремальным малым весом будут лежать с матерью от месяца до 80 дней в нашем отделении. Мы учим мам ухаживать за недоношенным ребенком».

По мнению специалистов, чтобы родить здорового ребенка, родители должны сначала пройти обследование. Еще один важный шаг- это планирование семьи.

Зухра Азизова, заведующая клинико-диагностическим отделением ОПЦ в г. Туркестане:

«Некоторым женщинам противопоказано рожать, но они беременеют. Сейчас у меня на приеме роженица с сахарным диабетом. Чтобы спасти ребенка, придется делать операцию. Очень много у нас беременных с анемией. Я бы посоветовала мамам планировать семью. Пройти полностью обследование, укрепить здоровье и рожать. А то у нас на юге есть женщины, которые рожают каждый год. Так нельзя, если хотите родить здорового ребенка позаботьтесь о себе в первую очередь».

Для сохранения здоровья матери и ребенка в областном перинатальном центре работает около 500 сотрудников. За 11 месяцев здесь родились 9,5 тысяч малышей.

Дилдара Закирова, заместитель руководителя Туркестанского областного перинатального центра:

«К нам в областной перинатальный центр поступают роженицы не только с г.Туркестана, но из Созакского, Сауранского и Отырарского районов, а также из г. Кентау. У нас за сутки родились 40 деток».

К слову, сейчас в здании областного перинатального центра проводится капитальный ремонт. Это означает, что в будущем значительно улучшатся виды медицинских услуг, предоставляемых беременным, роженицам и рожденным младенцам.