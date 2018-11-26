Сегодня в Шымкенте на улице Сайрамской примерно в 19.20 сбили мужчину в возрасте 45-50 лет. По словам очевидцев, наезд на него совершил водитель автомобиля ВАЗ 2106.

Кто-то из прохожих вызвал бригаду скорой помощи. По словам медиков, им понадобилось 15 минут, чтобы добраться до места дорожно-транспортного происшествия. Однако, очевидцы утверждают, что с момента вызова и до приезда бригады прошло 24 минуты.

Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

В происшествии разбираются дознаватели.