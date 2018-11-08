Диана (имя изменено по этическим соображениям) никогда не считала себя несчастливым человеком. Твердо была уверена, что даже если какое-то время идет черная полоса, то потом непременно будет светлый период. И она будет счастлива, пишет Caravan.kz.

С первым мужем не сложилось. Вскоре после рождения ребенка он ушел к другой женщине.

Хотя совсем родственники от нее не отказались. Помогли снять домик типа времянки на окраине города. Сама она устроилась на работу. Старалась не унывать, растить сына и налаживать свою дальнейшую жизнь.

Вскоре совершенно случайно познакомилась с парнем. Он был на несколько лет моложе. И поначалу она даже не думала заводить с ним романтические отношения. Но он начал проявлять упорство и настойчивость. Причем вел себя как настоящий принц. Красиво ухаживал, назначал свидания, дарил цветы. Ей вдруг показалось, что вот оно, ее счастье. И даже разница в возрасте уже не пугала.

Счастье длилось около полугода, который пролетел как один миг. А потом он стал исчезать. Мог не звонить и не появляться неделями. А если и появлялся, то глубоко за полночь. Без цветов, комплиментов и без ухаживаний. Сильно подшофе.

В конце концов, она предложила ему расстаться. И тут оказалось, что прощаться он вовсе не собирается. И претендует на то, чтобы она была его, всегда и во всем исполняла его желания, всё терпела и ни на что не жаловалась. Его визиты больше походили на настоящее вторжение. Еще не став мужем, он стал тираном. И, кажется, очень этим гордился. Требовал любви, выпивки, закуски и денег.

Теперь она надеялась и молилась лишь об одном – чтобы у него появилась другая. И он навсегда позабыл дорогу к ней. Раньше Диана даже предположить не могла, что можно мечтать о таком. Но он про Диану не забывал. Навещал периодически. От встречи до встречи у нее не успевали заживать синяки.

Во время одного из посещений он так “постарался”, что сломал ей руку. Диана, до того стремившаяся терпеть всё молча, стиснув зубы (лишь бы ребенок, спящий за занавеской, не просыпался, и не дай бог не услышали соседи), теперь не смогла сдержать крика. Да и кость сломалась с громким треском, который, как ей показалось, был слышен на всю улицу. Во всяком случае это даже его протрезвило.

Он быстро собрался и ушел. А она, не в силах терпеть боль и уже не скрывая слезы, дошла до соседей и попросила вызвать “скорую помощь”. В травмпункте врачи, вколов ей обезболивающее, обработали руку и наложили гипс. Вызвали полицию. Диана подала заявление.

Полицейские возбудили уголовное дело только по факту нанесения телесных повреждений средней степени тяжести (за сломанную руку). Историю о прежних побоях и истязаниях она решила не ворошить. Уже наутро ей сообщили, что подозреваемый задержан.

Через час к ней примчались его родители и родственники. Умоляли забрать заявление. Клятвенно обещали, что он больше никогда в ее жизни не появится. Ходили несколько дней. Приносили продукты и подарки для ребенка. Наконец уговорили. Диана согласилась простить. Было оформлено примирение сторон. Дело в полиции закрыли. Через два месяца он появился вновь… Вторжения стали продолжаться.

Заработки у Дианы были скромные. Но “благодаря” такому “возлюбленному” она решила установить железные двери и решетки на окнах своей времянки. Впрочем, и они не спасали от незваного гостя. Он устраивал пьяный ор у нее под окнами. И, стыдясь соседей, она сама открывала двери.

Но в тот день решила держаться до последнего. Он пришел часов в восемь вечера. Долго ломился в двери. Потом, как обычно, стал голосить под окнами, пересыпая признания в любви матами. Она не открывала. Так продолжалось часа два-три. Потом во дворе все затихло. Дина понадеялась, что “ухажер” ушел. На всякий случай прождала еще какое-то время. Уже после полуночи осмелилась выйти во двор, к “удобствам”.

Не успев пройти к туалету и двух шагов, получила мощнейший удар в спину.

Как следует из материалов дела, “…потерпевший Н. прятался за дворовой пристройкой. Дождавшись, когда Диана К. вышла из дома, совершил на нее нападение. Избил и изнасиловал ее во дворе дома. После чего затащил в помещение времянки, где продолжал избиение. В это время Диана К. сумела схватить лежавший на столе кухонный нож и в целях самозащиты ударила им в грудь потерпевшего Н., отчего тот упал на колени и согнулся. Не останавливаясь на содеянном, Диана К. продолжила свои преступные действия и, стремясь к убийству потерпевшего, нанесла ему еще три проникающих ножевых ранения в спину. От полученных ранений потерпевший Н. скончался на месте…”.

Потом она вытерла с себя кровь, чтобы броситься успокаивать рыдавшего за занавеской сыночка.

“Всё плохое кончилось, теперь всё будет хорошо”, – шептала она ему.

Когда ребенок успокоился и уснул, она пошла к соседям. Попросила вызвать “скорую помощь”. И полицию.

Материалы по делу Дианы К. были направлены в суд с обвинительным заключением по статье 99, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан “Умышленное убийство”.

В период досудебного и судебного расследования Диана К. находилась под стражей.

– В ходе судебного следствия суд, изучив все обстоятельства дела, показания свидетелей, результаты экспертиз и другие материалы, пришел к однозначному выводу – в действиях подсудимой не имелось умысла на совершение убийства, – сообщил председательствовавший на процессе судья специализированного межрайонного уголовного суда Абинур Карабаев. – Она стремилась защититься от нападавшего мужчины. К сожалению, она превысила пределы необходимой самообороны. Это привело к смерти потерпевшего. И в этом подсудимая признана виновной.

Таким образом обвинения ей были переквалифицированы с умышленного убийства на превышение необходимой самообороны.

Суд не нашел отягчающих вину обстоятельств, но учел смягчающие, как-то: противоправные действия самого убитого, наличие на иждивении у подсудимой малолетнего ребенка, отсутствие прежних судимостей, полное признание вины, раскаяние и содействие следствию.

В результате Диана К. была приговорена к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Родственники пострадавшего были категорически не согласны с приговором суда. Они подали апелляцию с требованием сурового наказания для женщины. Однако областной суд, рассмотрев все обстоятельства, оставил приговор первой инстанции без изменения, ходатайство пострадавших – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Сама Диана надеется, что еще сможет начать новую жизнь. Ее ждут родители и сын.