В Шымкенте проходит 7 международная специализированная выставка сельского хозяйства «AgriTek Shymkent -2018».

Сельскохозяйственную технику и оборудование, запасные части, технологии орошения, удобрения, средства защиты для теплиц, растений, семян и саженцев, технологии для животноводства и ветеринарные технологии презентуют в выставочном центре Корме.

В Шымкенте проходит 7 международная специализированная выставка сельского хозяйства «AgriTek Shymkent -2018». У представителей крестьянских хозяйств и производственных кооперативов Туркестанской области есть возможность на одной площадке ознакомиться с новыми технологиями, а также заключить договоры на поставку оборудования и техники. Площадка перед выставочным центром «Корме» на время превратилась в технопарк сельскохозяйственной продукции. Потребность в современных сельскохозяйственных машинах растет с каждым годом. Крестьянские хозяйства и производственные кооперативы, применяющие в хозяйстве новые технологии пользуются и отечественной техникой.

Галым Джакупов, представитель компании по доставке тракторов отечественного производства:» Заявки поступают, есть спрос. Наши трактора производятся в Семипалатинске, прицепы в Кокшетау» .

Тематика выставки «AgriTek Shymkent -2018» обширна. Начиная от тепличных технологий и до систем капельного орошения и терморегуляции. Для аграриев, занимающихся выращиванием интенсивных садов, на выставке представлен широкий ассортимент пластиковых труб и оборудования для экономичного полива рассады и саженцев.

Сакен Абдиев, представитель ТОО «Пионер»: «Полезность выставки очевидна. В одном месте мы можем получить и информацию, договориться о поставке понравившегося оборудования, систем и техники. Мы занимаемся выращиванием яблок. Применяем капельное орошение. На подобных выставках узнаём о новшествах в агроотрасли. Очень полезное и нужное событие особенно для крестьянских хозяйств, производственных кооперативов и таких компании как мы».

Количество участников 7-ой международной специализированной выставки сельского хозяйства растет. Свою продукцию южанам представили местные и из других регионов республики фирмы, а также компании из Испании, Турции, России. Выставка «AgriTek Shymkent -2018» завершится 23-го ноября.

Шынар Оразова