Задержан грабитель, совершивший разбойное нападение на магазин в Шымкенте.

2 октября в социальной сети «Instagram» было опубликовано видео, где снято как в одном из магазинов города мужчина применил силу к продавцу.

Полицейскими было установлено, что неизвестный мужчина, применив силу к продавцу, изъял деньги из кассы и скрылся с места происшествия.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 192 часть 2 УК РК.

Сотрудники Управления полиции Аль-Фарабийского района совместно с Управлением криминальной полиции ДП г. Шымкент в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в городе Тараз.

Проводится досудебное расследование.