Вечером, 3 ноября, в Туркестане автомобиль на полном ходу сбил троих человек, видео выложено в паблике zynqalakz в Instagram.

Парень и две девушки переходили дорогу на «зебре» напротив университета. Как сообщили в ДВД Туркестанской области, пожилой водитель «Нексии», грубо нарушив ПДД, совершил наезд на трех студентов ВУЗа. Пострадавшие доставлены в больницу с различными переломами. Состояние их удовлетворительное.

https://www.instagram.com/p/Bpyo_HTl8X_/

Проводится досудебное расследование по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами».