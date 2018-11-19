В Туркестане прошла научно-теоретическая конференция «Киелі Түркістан және Түркі дүниесінің рухани жаңғыруы».

В работе конференции, организованной в рамках программы «Рухани жаңғыру», приняли участие гости из Азербайджана, России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, США, Таджикистана, Индии, Франции, а также ученые-тюркологи и представители дипломатических миссий. Конференцию вел президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали. На встрече аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев рассказал о проводимой работе по превращению Туркестана в духовный и культурный центр тюркского мира.

«В ближайшее время в Туркестане возведут Центр тюркского мира. В нем будут представлены научные достижения ученых и мыслителей всего тюркского мира. Проект «100 выдающихся личностей тюркского мира», представленный Главой государства, имеет полную возможность реализовать в Туркестане. Проводится работа по включению исторических мест области в специальный проект «Святая земля тюркского мира». Кроме того, мы готовы провести в Туркестане Курултай Тюркской молодежи.

Сегодня на нашей земле проживает свыше 200 миллионов тюркских братьев. Если мы все объединимся, то мы будем очень эффективной силой в мире. В эпоху глобализации мы должны вместе справляться с трудностями. Туркестан, как центр тюркского мира, всегда готов поддержать подобные инициативы», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

В ходе конференции между акиматом Туркестанской области и Международной Тюркской академией был подписан Меморандум о сотрудничестве и укреплению научных и деловых связей. Более того, подписано соглашение между Международной Тюркской академией и Республикой Узбекистан. В соответствии с этим, в ближайшее время в Туркестане возведут научный центр этой академии.

Своими мыслями и предложениями поделились известные историки, ученые-тюркологи, такие как Виктор Бутанаев (Россия), Мекемтас Мырзахметов (Казахстан), Кюршад Зорлу (Турция), Каныбек Иманалиев (Кыргызская Республика), Рамиз Аскеров (Азербайджан), Умирзак Айтбаев (Казахстан), Бахтиер Каримов (Узбекистан), Рахмоил Сафаров (Таджикистан), Александр Васильев (Россия) и другие.

Участники конференции отметили, что Туркестан имеет полную возможность стать духовным центром тюркского мира, а также выразили готовность внести свой вклад в этом направлении.

Пресс-служба акима Туркестанской области