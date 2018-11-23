В Туркестане построят новое здание областного суда

Суд Туркестанской области передислоцирован в город Туркестан. Там планируют построить новое здание стоимостью в более 2,5 миллиардов тенге.

Средства на строительство планируют предусмотреть в республиканском бюджете. Об этом во время заседания Мажилиса Парламента рассказал первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает «Хабар 24».

По словам спикера, сейчас областной суд временно размещен в одном из зданий Туркестана.

Руслан Даленов, первый вице-министр национальной экономики РК: — По городу Шымкент — образован новый Шымкентский городской суд, четыре районных суда, а также создан администратор судов города. Выделяются дополнительные единицы. На это также предусмотрены средства — 4,2 млрд тенге.