В Туркестанской области построят нефтеперерабатывающий завод мощностью 2 млн. тонн в год.

Новый завод будет построен в Ордабасинском районе Туркестанской области. Инвестор проекта — казахстанская компания — ТОО «Standard Petroleum & Co». Общая стоимость проекта составляет 95 млрд. (девяносто пять миллиардов) тенге. В рамках реализации проекта будет создано 1 тыс. рабочих мест.

На сегодняшний день на 250 га земли ведутся землеустроительные работы, устанавливается забор по периметру. Также, проведены ЛЭП и проложена дорога до участка.

Запуск проекта, который реализуется при поддержке инвестиционной компании «Turkistan Invest» — филиала АО «СПК «Туркестан», ожидается в 2021 году. Сбыт продукции будет осуществляться на территории РК, также планируется экспорт в страны СНГ.

Пресс-служба

Инвестиционной компании

TURKISTAN INVEST