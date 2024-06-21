Журналисты Шымкента и области состязались в спортакиаде

28 июня – День работников СМИ. В честь праздника и к 6-летию образования Туркестанской области была организована спартакиада.

Организаторами конкурса выступили областное управление общественного развития и управление физической культуры и спорта. Журналисты поборолись за призовые места в спортивных состязаниях по волейболу, мини-футболу, национальной игре в лянги, настольному теннису и перетягиванию каната.

Футболисты телеканала «Отырар» провели свой первый матч с командой пресс-секретарей Туркестанской области. За 2 минуты до окончания второго тайма матча, молодой игрок «Отырара» Нуркожа Асет забил в ворота соперников победный гол.

18-летний парень, который с детства увлекался игрой в футбол, говорит – это командная игра, а поэтому и победа общая.

Оператор телеканала «Отырар» Мирас Ашенов, показавший ловкость и мастерство в настольном теннисе, занял четвертое место. Мирас работает в СМИ с 2017-го года, говорит, что игра была напряженной.

Мирас Ашенов, оператор телеканала «Отырар TV»:

«Соперники были сильные, поэтому победа досталась не легко. Я выиграл 4 игры из 5. Вышел в полуфинал, занял 4 место. Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с профессиональным праздником и, желаю творческих успехов».

На Спартакиаде, посвященной Дню работников средств массовой информации и 6-летию образования Туркестанской области, заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев поздравил участников с праздником и пожелал удачи.

Бейсенбай Тажибаев, заместитель акима Туркестанской области:

«Мы тоже когда-то, как и вы участвовали в соревнованиях. Я желаю всем удачи. Спартакиада приурочена и к 6-летию образования Туркестанской области. Пусть всё задуманное свершится. Больше хороших новостей. Поздравляю всех работников СМИ с замечательными праздниками».

Президент Казахстана уделяет особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Касым-Жомарт Токаев говорит: обязательно нужно заниматься спортом. У каждого человека есть способности. Спорт придает силу духа, особенно молодежи.

В этом году в спартакиаду в Туркестанской области была включена национальная игра — лянга. В этом виде победу одержал сотрудник телеканала «Turkistan» Айдос Игиликов. Сабыржан Исаметов из газеты «Жанубий Козогистон» занял второе место, а Торебек Байтасов из команды «пресс-секретари» – третье.

В Футбольном матче победителем признан телеканал «Turkistan». Второе место заняла команда «Туран-БАҚ», третье — пресс-секретари. В перетягивании каната 1 место занял телеканал «Оңтүстік«, 2 место – отдали команде «Пресс – секретари», 3 место – коллективу «Turkistan».

Таким образом, первое место в групповом зачете занял коллектив телеканала «Turkistan» со 102 очками. На втором месте расположились «пресс-секретари».

«Бронза» досталось команде «Туран- БАҚ«.