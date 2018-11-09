В Туркестанской области задержали жителя, хранившего оружие и 20 килограммов наркотиков.

Как стало известно, восьмого ноября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и УБН ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из сельских округов г. Туркестан у себя дома задержан местный житель, лет 30-35, ранее судимый.

Оперативники изъяли у мужчины пистолет с боевыми патронами. В доме обнаружены и изъяты еще и охотничье ружье с патронами и 20 килограммов марихуаны, расфасованные в полиэтиленовые пакеты.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД г.Туркестан. Проводится досудебное расследование по двум УК РК: ст.296 «незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотических средств» и ст. 287 «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение и перевозка оружия, боеприпасов». Назначены экспертизы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следователи не исключают вероятность, что подозреваемый мог заниматься сбытом наркотиков», — пояснили в Пресс-службе ДП по Туркестанской области

К сведению, за десять месяцев текущего года Туркестанской полицией выявлены 333 преступления, связанные с наркотиками. Изъято около 6,5 тонн наркотических средств. Привлечено к уголовной ответственности свыше 50 наркосбытчиков. Изъято 206 единиц незаконно хранящегося оружия. В отношении более 1000 граждан участковыми инспекторами составлены административные протокола за нарушение правил хранения огнестрельного оружия.