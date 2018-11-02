В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве.

Сотрудники полиции Келесского РОВД задержали мошенницу, которая обманным путем под предлогом оказания помощи в трудоустройстве, выманила у потерпевших около миллиона тенге.

Так, в октябре 2018 года в отдел полиции с заявлением обратились местные жительницы о том, что некая знакомая, войдя к ним в доверие и обещая трудоустроить на работу в медучреждение, взяла у каждой от 200 тысяч до полмиллиона тенге и скрылась, не выполнив обещанного.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Келесского РОВД задержали подозреваемую, жительницу г. Шымкент, неоднократно судимую за аналогичные преступления. Полицейскими установлена причастность задержанной к трем фактам мошенничества на сумму около миллиона тенге.

В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в суд.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют жителям быть внимательными и проявлять бдительность при общении с малознакомыми людьми, чтобы не попасться на уловки аферистов. Если же вы стали свидетелем или жертвой подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».