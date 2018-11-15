В рамках первого форума между Казахстаном и Узбекистаном в Шымкенте прошла встреча представителей двух государств. Вице-Премьер соседней республики Ачилбай Раматов отметил отметил красоту и характер третьего мегаполиса страны.

«Шымкент — прекрасный город и сейчас динамично развивается, как и страна в целом. Важно, что наши народы едины. Мы наметили цели, впереди много работы. Приятно видеть гостеприимство, оно особое. Спасибо за теплый прием Шымкенту и всему Казахстану. Приезжайте и к нам!» — пригласил в гости Ачилбай Раматов, Вице-Премьер Министр Республики Узбекистан.

Гостей из соседнего Узбекистана сопровождал Аскар Мамин, Вице-Премьер Казахстана. Делегация посетила выставку промышленной техники и продуктов питания. Гости из Узбекистана представили продукцию в восточном стиле, поразив всех инсталляциями из овощей и фруктов.

Аскар Мамин отметил трудолюбие узбекских сельхозников и поблагодарил за активное сотрудничество не только между регионами, но и в целом между странами.

«В рамках года Узбекистана в Казахстане было проведено большое количество мероприятий. Сейчас мы наблюдаем положительную динамику взаимной торговли между нашими странами. Так, к примеру, товарооборот между странами составил более 2 млрд долларов, что на 40 % выше показателей прошлого года. Главное, что есть потенциал и мы будем работать дальше. К 2020 году мы постараемся повысить эту планку до 5 млрд долларов», — подчеркнул Аскар Мамин, Вице-Премьер Казахстана.

После выставки представители двух государств подписали важные документы о сотрудничестве в разных направлениях.

Шуддин Саидов