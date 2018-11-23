Южнокорейская компания построит в Шымкенте жилые комплексы на площади шестьдесят гектаров.

Такая договоренность достигнута во время визита акима южноказахстанского города в Сеул. У Южной Кореи и Южного Казахстана общие не только стороны света, но и природные условия, передает 24.kz.

В Стране утренней свежести периодически бывают землетрясения. И в Шымкенте возможны подземные толчки до восьми баллов. В городе, который в этом году получил статус республиканского значения, строить будут много. Поэтому в корейском исследовательском институте строительных технологий казахстанская делегация изучала нюансы возведения небоскребов в сейсмически опасных зонах. По данным СПК «Шымкент», в городе официально зарегистрировано немногим более одного миллиона человек. Из них сорок тысяч намерены заселиться в новое жилье.

Рашид Аюпов, председатель правления АО «СПК «Шымкент»: — Планируем ежегодно строить порядка 320 тысяч квадратных метров – это примерно 60-70 домов. Из них 4 проекта у нас готовые – от 20 до 34 этажей. Но для того чтобы быть уверенными, нам необходим опыт Южной Кореи. Потому что они являются одними из лидеров по строительству высоких зданий.

В мэрии Сеула делегация из Шымкента изучала опыт по управлению мегаполисом. Камеры, установленные в городе, позволяют увидеть объекты, которые находятся в нескольких десятках километров от них. В третьем казахстанском мегаполисе также планируют установить порядка пятидесяти тысяч камер видеонаблюдения. Владислав Цой, Twitter@Vladislav_Tsoy: — Здесь тринадцать лет назад была оживленная автотрасса. Вместо нее решили построить искусственный ручей Чонгечон протяженностью девять километров. С тех пор это место стало достопримечательностью корейской столицы. Этот опыт заинтересовал гостей из Казахстана. И, может быть, также через несколько лет будет выглядеть река Кошкар ата в Шымкенте.

Между акиматом Шымкента и одной из южнокорейских компаний подписан меморандум о сотрудничестве. Эта фирма с две тысячи четвертого года уже работает в Астане.

Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента: — Корейская сторона намерена вложить в проект «Шымкент-сити» около ста тридцати миллиардов тенге в течение 10 лет. Хотят начать этот проект они уже в следующем году. Сейчас ведется проектирование. Глава государства, наш Президент, был в Шымкенте с рабочим визитом, он также ознакомился с этим проектом и одобрил его. Есть специальный протокол. Поэтому мы сейчас здесь, чтобы исполнить поручение Главы государства.

Ко Донг Хюн, президент корейской строительной компании: — Шымкент имеет многовековую историю. Я заметил, что там теплая по сравнению с другими регионами погода, привлекательная окружающая среда. Это чистый и дружелюбный город, но мы намерены сделать его более современным. Мы бы хотели внести свой вклад в развитие и облагораживание Шымкента.

Также достигнута договоренность о приезде в Шымкент специалистов корейского исследовательского института строительных технологий. Они изучат природные условия и будут сотрудничать с казахстанскими коллегами при строительстве крупных объектов в третьем казахстанском мегаполисе.