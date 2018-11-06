В больнице Кентау скончался 35-летний мужчина, получивший нокаутирующий удар во время уличной драки. Он пролежал 10 суток в реанимации, находясь в коме. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. Полиция задержала нокаутера, совершившего смертельный хук, передает NUR.KZ.

Как установлено, инцидент произошел 19 октября около 6 часов вечера. Возле одного из магазинов Кентау курил гражданин Б. К нему подошел прохожий, и попросил закурить.

Однако мирного диалога у них не вышло. Дело обернулось дракой. Получив отказ, проситель набросился на курильщика, нанес тому два удара кулаком в лицо и стал душить.

После чего курильщик единственным ударом свалил оппонента. Без сознания пострадавший был доставлен в больницу. Также был задержан и «победитель» уличной потасовки.

«Ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 106 УК РК). С санкции Кентауского районного суда, 31 октября он был взят под стражу», — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Сам подозреваемый объяснил возникший конфликт тем, что потерпевший «невежливо попросил закурить».