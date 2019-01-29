Объединение Юридических Лиц «Ассоциация экологических организаций Казахстана» намерено подключиться к решению проблем с захоронениями отходов Шымкентского свинцового завода, сообщила изданию Kursiv председатель правления этой структуры Айгуль Соловьева.

«Мы подписали меморандум с городским акиматом 21 января для того, чтобы приступить к деятельности ассоциации на территории города Шымкент, у нас есть план или Дорожная карта из 8 направлений, по которым мы будем работать в городе, одно из них – управление отходами, как твердыми бытовыми, так и промышленными», — сказала Соловьева в телефонном разговоре в пятницу.

«Там же в советское время были заводы, к примеру, свинцовый завод, отходы которого требуют захоронения и являются вредными, подлежат захоронению и ликвидации – там же есть ядовитые отходы, которые не могут быть захоронены, их надо ликвидировать по особым технологиям. Вот в этом направлении мы предусмотрели целый комплекс мер, которые мы будем еще отрабатывать, потому что сам комплексный план еще не подписан, но у нас после того, как мы заключаем меморандум, следует отработка этого комплексного плана», — добавила эксперт.

Она заявила, что по свинцовому заводу уже есть понимание, как проблему с его захоронениями решать, но для того, чтобы детально определиться с технологиями по утилизации и ликвидации этих исторических загрязнений экологам, по ее словам, необходимо провести исследования для определения объемов отходов и наносимого ими вреда.

«Заключенный нами с акиматом Шымкента открывает окно для того, чтобы мы могли приступить к исследованиям проблемы и понимать, о чем идет речь с тем, чтобы найти путь решения проблемы», — пояснила глава правления Ассоциации.

В 2014 году для определения структуры и объема свинцового шлама в Шымкенте провели исследования, которые показали, что всего на территории свернутого производства накопилось отходов в объеме 1 млн 800 тонн.

В ноябре прошлого года стало известно, что в поселке Ачисай на базе АО «ПК «Южполиметалл» создана совместная горно-рудная китайско-казахстанская компания ГМК «Ачисай»: китайские инвесторы выкупили у банка обанкротившийся комбинат на аукционе за 61 млн. тенге и намерены заняться переработкой шлако-производственных отходов «Южполиметалла».

Однако при этом речь идет о переработке 828 тыс. тонн отходов Шымкентского свинцового завода, в то время как по вышеприведенной оценке 2014 года общий объем отходов завода более чем вдвое превышает эту цифру.

В рамках Меморандума с акиматом Шымкента, по словам Соловьевой, Ассоциация также намерена изучить ситуацию с выбросами от других предприятий казахстанского города-миллионника, также в комплексный план ее взаимодействия с акиматом входят развитие лесных массивов возле города и разработка стратегии низкоуглеродного развития Шымкента.

«К этой работе подключится и Международный центр зеленых технологий, приводя в регион инвестиционные проекты, инвесторов для предложения наилучших технологий и модернизации производств. Этот комплексный план обязательно должен быть обеспечен финансовыми ресурсами, как от акимата города, так и от тех людей, которые придут все эти проблемы решать. Но для того, чтобы выйти на прямое взаимодействие с инвесторами, нам надо понимать, какие предприятия с какими проблемами там есть», — заключила глава правления ОЮЛ.

