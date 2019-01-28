Дело о двух килограммах марихуаны передали в суд.

В Туркестанской области осенью прошлого года сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом совместно с Сайрамским РУП в ходе оперативно-розыскных мероприятий на одной из дорог остановили подозрительную автомашину.

При обыске полицейские обнаружили и изъяли у пассажира этой автомашины полиэтиленовый пакет с содержимым наркотического вещества, похожего на марихуану. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество является марихуаной общим весом свыше 2 кг.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Подозреваемый арестован.

В настоящее время собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены на рассмотрение в суд», — сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.