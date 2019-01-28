В Казахстане создадут единый электронный кошелек для уплаты налогов. Об этом рассказал министр финансов Алихан Смаилов, передает Tengrinews.kz.

«В целях кардинального упрощения процесса электронной уплаты налогов предусматривается переход на сервис единого электронного кошелька налогоплательщика. Показательным является опыт Эстонии, где налогоплательщик уплачивает налоги по единому реквизиту. Затем данная сумма автоматически расщепляется по всем налогам физического лица», — поделился министр на правительственном часе в Мажилисе.

Таким образом, информационные системы Министерства финансов к концу 2019 года будут самостоятельно проводить разноску платежей, поступивших на единый электронный кошелек.

«В результате исключения ошибочной уплаты налогов будет обеспечено сокращение количества платежных документов, исключение невыясненных платежей и необоснованной пени, сокращение количества зачетов и возвратов ошибочных платежей, сокращение количества инкассовых распоряжений, снижение затрат налогоплательщиков по времени, снижение нагрузки на информационные системы банков, казначейства, КГД», — обещал министр.

Отмечается, что для перехода на единый сервис уплаты налогов требуется не только доработка информационных систем и актуализация баз данных, но и большая работа по внесению изменений в бюджетное, банковское, налоговое и таможенное законодательство.

Также, министр финансов сообщил, что до конца года в Казахстане введут SMS-рассылку о налоговой задолженности.

«SMS-оповещение о налоговой задолженности мы планируем до конца года у себя внедрить. Но это все равно не гарантирует, что гражданин уплатит своевременно», — отметил глава ведомства на правительственном часе в Мажилисе.

Алихан Смаилов отметил, что тем, кто пересекает границу, предоставлена возможность уплатить налоги на месте — в аэропорту.

«Информация о том, что оплата получена, приходит фактически мгновенно. Мы интегрировались с банками напрямую через электронный шлюз правительства. Это дает возможность в течение одной-двух минут увидеть информацию о платеже. Поэтому как таковой проблемы при пересечении границы уже нет», — ответил министр депутатам.

Министр финансов также подчеркнул, что каждый налогоплательщик может проверить сведения о задолженности на портале eGov, в личном кабинете налогоплательщика и через онлайн-сервисы банка.

«Вместе с тем мы проводим пилот в двух регионах: СКО и Карагандинской области, где мы направляем налогоплательщикам сведения о предстоящих платежах по транспортным средствам. По результатам этого мы хотим внедрить SMS-оповещения по всему Казахстану по всем видам налоговой задолженности в текущем году», — добавил он.

Вице-министр информации и коммуникаций Динара Щеглова добавила, что создается мобильная база данных для SMS-оповещений по налоговым задолженностям.

«На сегодняшний день зарегистрировано порядка 7 миллионов граждан в базе. Зарегистрированным гражданам это позволит отправлять SMS-уведомления при интеграции с госорганами (…). Думаем, что в течение двух лет полностью мобильная база будет заполнена», — сказала она.