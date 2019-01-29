28-летний Олжас Биттибаев из Кентау Туркестанской области создал серию рисунков, на которых отобразил необычные автомобили. Он мечтает, чтобы его идеи воплотили в жизнь и именно такими были первые казахстанские автомобили. Своими идеями он поделился в Instagram, пишет NUR.KZ.

Олжас предложил создать 2 марки отечественных автомобилей: «Samruq» и «Bars».

На своей странице он подробно объясняет, почему выбрал такие названия. Автомобили «Samruq» названы в честь мифической птицы из казахских народных сказок. Автор также отметил, что эта птица дала свое название новому виду древних крылатых — Samrukia Nessovi, останки которой обнаружили именно в Казахстане.

Автомобили линейки «Samruq», по задумке автора, должны напоминать эту птицу. Как пишет сам Олжас, в этом авто практически все связано с птицами, в частности, с орлами.

Парень нарисовал различные концепты этих авто. Среди них есть и городские седаны, и хетчбеки, и внедорожники, не обошел стороной он и автомобили класса «Люкс». Также в линейку вошли спорткары и суперкары.

Среди рисунков есть даже концепт яхты «Samruq».

Среди придуманных Олжасом автомобилей есть и машины для полиции под названием «Noker». Среди них седаны и внедорожники-перехватчики.

Также он представил автомобили из линейки «Bars», которые своим внешним видом должны напоминать снежного барса.