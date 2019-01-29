28-летний Олжас Биттибаев из Кентау Туркестанской области создал серию рисунков, на которых отобразил необычные автомобили. Он мечтает, чтобы его идеи воплотили в жизнь и именно такими были первые казахстанские автомобили. Своими идеями он поделился в Instagram, пишет NUR.KZ.
Олжас предложил создать 2 марки отечественных автомобилей: «Samruq» и «Bars».
На своей странице он подробно объясняет, почему выбрал такие названия. Автомобили «Samruq» названы в честь мифической птицы из казахских народных сказок. Автор также отметил, что эта птица дала свое название новому виду древних крылатых — Samrukia Nessovi, останки которой обнаружили именно в Казахстане.
Автомобили линейки «Samruq», по задумке автора, должны напоминать эту птицу. Как пишет сам Олжас, в этом авто практически все связано с птицами, в частности, с орлами.
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SAMRUQ-HI1. Хайуан что в переводе с казахского означает, животное, зверь, хищник.Чем больше набирает скорости машина, тем больше фары становятся красными, как никак агрессивная тачка, агрессивное животное невоспитанное) Надпись сзади Hi1 как бы передает привет уже второму на финишней прямой, как бы говоря привет первыыый но ты уже второой) ахахаха догони если уже не сможеешь) тем самым глумясь над соперником и уничтожая в пух и прах его дальнейший интерес к гонкам) ну-что поделаешь невоспитанный же)
Парень нарисовал различные концепты этих авто. Среди них есть и городские седаны, и хетчбеки, и внедорожники, не обошел стороной он и автомобили класса «Люкс». Также в линейку вошли спорткары и суперкары.
Среди рисунков есть даже концепт яхты «Samruq».
Среди придуманных Олжасом автомобилей есть и машины для полиции под названием «Noker». Среди них седаны и внедорожники-перехватчики.
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Полицейские автомобили Noker(Нөкер) Нокеры в древности были войнами, в мирное время обеспечивали безопасность. Думаю нашу полицию можно периминовать в Нокер. Кстати какая из двух патрульных машин вам нравится больше всего? В третьей картинке изображен внедорожник-перехватчик. Остановит практический любой автомобиль. Если еще и внутри омон. А куда преступнику прыгать? Конечно же в крепкие руки омона? Дальше Bas Noker, аналог шерифа.
Также он представил автомобили из линейки «Bars», которые своим внешним видом должны напоминать снежного барса.
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BARS-2030 Sporter. Происходит от слов Sport и Hunter(Охотник). Когда спорт как охота,и охота как спорт. В салоне авто присутствуют ставки из кожуры березы, сверху покрытый закаленным стеклом. Так как кожура березы и шкура барса очень схожи между собой. BARS-2030 Sporter- За новыми достижениями, достигая новые вершины.